В центре Хмельницкого введено ограничение движения транспорта на период проведения строительных работ, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет официальная страница Хмельницкого городского совета.

С 7 по 30 августа будет продолжаться обустройство повышенного пешеходного перехода на перекрестке улиц Грушевского и Проскуровской.

Первый этап работ будет проходить с 7 по 13 августа, когда движение автотранспорта по улице Грушевского, в пределах от Героев Майдана до Проскуровской, будет полностью перекрыто. Следующий период, с 14 по 30 августа, предусматривает частичное ограничение движения транспорта в Хмельницком на этом участке.

В результате, пассажирский транспорт в центре города испытывает временные осложнения, что может повлиять на графики передвижения транспорта. Управление коммунальной инфраструктуры обращается к жильцам с просьбой отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с проведением необходимых строительных работ.

Городской совет также отмечает, что работы направлены на повышение безопасности пешеходов и улучшение инфраструктуры в центре города. В то же время организаторы планируют минимизировать влияние на транспортное движение и соблюдать установленные сроки выполнения.

К слову, в Хмельницком также сообщали о подорожании проезда. официально утвердили в ходе заседания исполкома 21 июля. С 23 июля поездка в автобусах и маршрутках стоит 15 гривен, а в троллейбусах 9. По информации городских властей, такое решение назрело уже давно.

В последний раз тариф меняли еще в 2022 году, а оттягивали новое повышение около половины года.

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