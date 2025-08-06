У Полтавській області продовжують працювати ініціативи, спрямовані гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших категорій людей у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області охоплює як соціальну та медичну підтримку, так і юридичну підтримку у найвіддаленіших населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті «Карітас Полтава» зазначено низку актуальних проєктів, які спрямовані на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області.

До прикладу, наразі працює соціально-реабілітаційний центр, створений Благодійним фондом «Карітас Полтава» за підтримки Карітас Люксембург та Карітас Австрія. Центр відкритий для жителів міста та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років.

Тут для відвідувачів створили комфортний простір, де вони можуть отримати низку безкоштовних послуг. Серед них первинний медичний моніторинг, що включає вимірювання тиску, рівня глюкози у крові, сатурації та навіть кардіограму.

У центрі проводять фізіотерапевтичні процедури, такі як магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Особливою популярністю користується лікувальна гімнастика, спрямована на підтримання рухливості та протидію віковим змінам.

Також працюють групові психологічні тренінги та індивідуальні консультації, арттерапія з глиною, малюванням і розписом. Для дозвілля діють читацький клуб, кіноперегляди, музичні гуртки, заняття з танців, в’язання, вишивання та кулінарії. Щодня відвідувачі отримують гарячі обіди.

Ще один важливий напрям роботи - проєкт «Швидка юридична підтримка у віддаленій сільській місцевості». Він реалізується за підтримки міжнародної гуманітарної організації «Людина у скруті».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області представлена ще низкою ініціатив, про які можна прочитати на офіційному сайті організації.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.