В Полтавской области продолжают работать инициативы, направленные на гуманитарную помощь для пенсионеров и других категорий людей в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области включает как социальную и медицинскую поддержку, так и юридическую поддержку в самых отдаленных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

На официальном сайте «Каритас Полтава» указан ряд актуальных проектов, направленных на гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области.

К примеру, сейчас работает социально-реабилитационный центр, созданный Благотворительным фондом «Каритас Полтава» при поддержке Каритас Люксембург и Каритас Австрия. Центр открыт для жителей города и внутри перемещенных лиц в возрасте от 60 лет.

Здесь для посетителей создали комфортное пространство, где они могут получить ряд бесплатных услуг. Среди них – первичный медицинский мониторинг, включающий измерение давления, уровня глюкозы в крови, сатурации и даже кардиограмму.

В центре проводятся физиотерапевтические процедуры, такие как магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и посещение соляной комнаты. Особой популярностью пользуется лечебная гимнастика, направленная на поддержание подвижности и противодействие возрастным изменениям.

Также работают групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации, арттерапия с глиной, рисованием и росписью. Для досуга действуют читательский клуб, кинопросмотры, музыкальные кружки, занятия по танцам, вязание, вышивание и кулинарии. Каждый день посетители получают горячие обеды.

Еще одно важное направление работы – проект «Быстрая юридическая поддержка в отдаленной сельской местности». Он реализуется при поддержке международной гуманитарной организации «Людина у скруті».

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области представлена еще рядом инициатив, о которых можно прочесть на официальном сайте организации.

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