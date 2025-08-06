Буде тимчасово введено новий графік руху поїздів з Києва та змінено маршрути, кінцеві зупинки для окремих поїздів.

Новий графік руху поїздів з Києва вводить компанія-перевізник Укрзалізниця, проте зміни будуть діяти лише тимчасовий період, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Укрзалізниця в Телеграм-каналі.

У період з 25 серпня до 20 вересня 2025 року в Угорщині заплановані масштабні ремонтні роботи на одному з головних залізничних вузлів столиці — станції Будапешт-Келеті. Через це буде тимчасово змінено маршрути та кінцеві зупинки для окремих міжнародних поїздів, що прямують до та з України.

Зокрема новий графік руху поїздів з Києва стосуються наступних рейсів:

Поїзд № дев’ять/десять, що курсує за маршрутом Київ — Будапешт — Київ, на період проведення ремонтних робіт прибуватиме та вирушатиме зі станції Будапешт-Нюгаті замість звичної Будапешт-Келеті. Ця станція також розташована у центрі угорської столиці та має зручне транспортне сполучення — поруч працює синя гілка метро (лінія М3), а також численні маршрути міського транспорту.

Поїзд № сто сорок три/сто сорок шість, який прямує за маршрутом Чоп — Відень — Чоп, у зазначений період не зупинятимуться на станції Будапешт-Келеті. Замість цього передбачено зупинку лише на станції Келенфельд, яка також є важливим вузлом громадського транспорту столиці. Тут функціонує зелена гілка метро (лінія М4), що забезпечує зручний зв’язок з іншими районами міста.

Обидві альтернативні пункт — Нюгаті та Келенфельд — мають вигідне розташування, добре розвинену інфраструктуру та зручний доступ до метро, трамваїв і автобусів, що дозволяє пасажирам швидко дістатися до потрібного місця в місті.

Укрзалізниця просить пасажирів врахувати новий графік руху поїздів з Києва та тимчасові зміни під час планування подорожей та оформлення квитків. Уважно перевіряйте вказану станцію прибуття або відправлення при покупці квитків, аби уникнути непорозумінь.

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