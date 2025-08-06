Будет временно введен новый график движения поездов из Киева и изменены маршруты, конечные остановки для отдельных поездов.

Новый график движения поездов из Киева вводит компания-перевозчик Укрзализныця, однако изменения будут действовать только временный период, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила Укрзализныця в Телеграмм-канале.

В период с 25 августа по 20 сентября 2025 года в Венгрии запланированы масштабные ремонтные работы на одном из главных железнодорожных узлов столицы — станции Будапешт-Келети. Поэтому будут временно изменены маршруты и конечные остановки для отдельных международных экспрессов, следующих в и из Украины.

В частности, новый график движения поездов из Киева касается следующих рейсов:

№ девять/десять, курсирующий по маршруту Киев — Будапешт — Киев, на период проведения ремонтных работ будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгат вместо привычной Будапешт-Келети. Эта остановка также расположена в центре венгерской столицы и имеет удобное транспортное сообщение – рядом работает синяя ветка метро (линия М3), а также многочисленные маршруты городского транспорта.

Поезд №143/146, следующий по маршруту Чоп — Вена — Чоп, в указанный период не будут останавливаться на станции Будапешт-Келети . Вместо этого предусмотрена остановка только на остановке Келенфельд, которая также является важным узлом общественного транспорта столицы. Здесь функционирует зеленая ветвь метро (линия М4), обеспечивающая удобную связь с другими районами города.

Оба альтернативных пункта — Нюгати и Келенфельд — имеют выгодное расположение, хорошо развитую инфраструктуру и удобный доступ к метро, трамваям и автобусам, что позволяет пассажирам быстро добраться до нужного места в городе.

Укрзализныця просит пассажиров учесть новый график движения поездов из Киева и временные изменения при планировании путешествий и оформлении билетов. Внимательно проверяйте указанную станцию прибытия или отправки при покупке билетов, чтобы избежать недоразумений.

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