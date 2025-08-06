У Сумській області стартувала програма грошової допомоги для пенсіонерів та людей, які потребують допомоги через складні життєві обставини.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається за підтримки ООН та спрямована на мешканців, що належать до вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі агенції ООН в Сумській області, грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій призначена для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до громади не більше ніж пів року тому, а також для тих, хто повернувся з-за кордону.

Обов’язковою умовою є дохід не вище 5400 гривень на одного члена сім’ї. Сума виплат визначається з урахуванням мінімального споживчого кошика і становить 3600 гривень на особу щомісяця протягом трьох місяців. Загалом кожен учасник може отримати 10800.

До списку потенційних отримувачів додали також сім'ї, у яких лише один з батьків виховує дітей до 18 років або проживає разом з літніми людьми віком від 55 років.

Також до категорій, що можуть розраховувати на підтримку, належать домогосподарства, які складаються лише з однієї чи кількох осіб старшого віку, або такі, де літня людина доглядає дитину. Виплати передбачені і для родин, у складі яких є люди з інвалідністю чи тяжкими хронічними захворюваннями.

Подати заявку на участь у програмі можуть жителі Роменської громади. Прийом документів здійснюватимуть представники благодійного фонду «Право на захист». Візит до пункту збору даних можливий лише після попереднього запису.

На зустріч із представниками фонду мають з’явитися всі члени родини, які претендують на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області. Всю актуальну інформацію перед візитом варто переглянути на офіційних сторінках, щоб уникнути непорозумінь.

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