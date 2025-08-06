В Сумской области стартовала программа денежной помощи для пенсионеров и людей, нуждающихся в помощи из-за сложных жизненных обстоятельств.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется при поддержке ООН и направлена на жителей, принадлежащих к уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале агентства ООН в Сумской области, денежная помощь для пенсионеров и других категорий предназначена для внутренне перемещенных лиц, переехавших в общину не более полугода назад, а также вернувшихся из-за границы.

Обязательным условием является доход не выше 5400 гривен на одного члена семьи. Сумма выплат определяется с учетом минимальной потребительской корзины и составляет 3600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев. В общей сложности каждый участник может получить 10800.

В список потенциальных получателей добавили также семьи, в которых только один родитель воспитывает детей до 18 лет или проживает вместе с пожилыми людьми в возрасте от 55 лет.

Также к категориям, которые могут рассчитывать на поддержку, относятся домохозяйства, состоящие только из одного или нескольких лиц старшего возраста, или такие, где пожилой человек ухаживает за ребенком. Выплаты предусмотрены и для семей, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Подать заявку на участие в программе могут жители Роменской общины. Прием документов будут осуществляться представителями благотворительного фонда «Право на защиту». Визит в пункт сбора данных возможен только после предварительной записи.

На встречу с представителями фонда должны явиться все члены семьи, претендующие на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области. Всю актуальную информацию перед визитом следует просмотреть на официальных страницах во избежание недоразумений.

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