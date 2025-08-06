Дефіцит продуктів у Сумській області вже позначився на кінцевій вартості хлібобулочної продукції.

Дефіцит продуктів у Сумській області посилюється на тлі критичного падіння обсягів жита, що може спричинити різке підвищення цін на житній хліб до 40–50 грн за буханець, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджують слова Родіона Рибчинського, голови Спілки "Борошномели України".

За його словами, внутрішнє вирощування жита практично припинене у сезоні 2025–2026 років, що змушує виробників звертатися до іноземних постачальників. Значну частку ринку нині займає імпортна сировина, яка надходить переважно з Польщі та країн Балтії. Через це різко зростає собівартість готової продукції.

Основним чинником ситуації стало небажання аграріїв сіяти культуру через її нижчу врожайність — лише 40 ц/га проти 60 у пшениці. У результаті фермери надають перевагу більш прибутковим зерновим.

Ще одним аспектом стала зупинка постачання з Білорусі, яка раніше забезпечувала переважну частину імпорту. Після цього дефіцит почав виявлятися навіть у регіональних торговельних мережах — зокрема, дефіцит продуктів у Сумській області вже позначився на кінцевій вартості хлібобулочної продукції.

За рік ціна на жито зросла з 6–7 тис. грн до 12–14 тис. грн за тонну. Борошно подорожчало з 10 тис. до 18–20 тисяч гривень. Це ставить під загрозу виробництво житніх виробів. Частина підприємств може зупинитися через збитковість. Утім, аналітики прогнозують, що вже в сезоні 2026/2027 високі закупівельні ціни можуть стимулювати аграріїв повернутися до вирощування цієї культури.

Нестабільність на ринку жита вкотре довела вразливість продовольчого ланцюга в умовах обмежених внутрішніх ресурсів.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області: як отримати допомогу