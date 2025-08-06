Дефицит продуктов в Сумской области уже сказался на конечной стоимости хлебобулочной продукции.

Дефицит продуктов в Сумской области усиливается на фоне критического падения объемов ржи, что может повлечь за собой резкое повышение цен на ржаной хлеб до 40–50 грн за буханку, сообщает Politeka.

Информацию подтверждают слова Родиона Рыбчинского, главы Союза "Мукомолы Украины".

По его словам, внутреннее выращивание ржи практически прекращено в сезоне 2025-2026 годов, что заставляет производителей обращаться к иностранным поставщикам. Значительную долю рынка в настоящее время занимает импортное сырье, поступающее преимущественно из Польши и стран Балтии. Поэтому резко возрастает себестоимость готовой продукции.

Основным фактором ситуации стало нежелание аграриев сеять культуру из-за ее более низкой урожайности — всего 40 ц/га против 60 у пшеницы. В результате фермеры предпочитают более прибыльным зерновым.

Еще одним аспектом стала остановка поставок из Беларуси, которая ранее обеспечивала подавляющую часть импорта. После этого дефицит стал проявляться даже в региональных торговых сетях — в частности, дефицит продуктов в Сумской области уже сказался на конечной стоимости хлебобулочной продукции.

За год цена на рожь выросла с 6–7 тыс. грн. до 12–14 тыс. грн. за тонну. Мука подорожала с 10 тыс. до 18–20 тысяч гривен. Это ставит под опасность создание ржаных изделий. Часть предприятий может остановиться из-за убыточности. Впрочем, аналитики прогнозируют, что уже в сезоне 2026/2027 высокие закупочные цены могут стимулировать аграриев вернуться к выращиванию этой культуры.

Нестабильность на рынке ржи в очередной раз доказала уязвимость продовольственной цепи в условиях ограниченных внутренних ресурсов.

Источник: interfax

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