Подорожчання яєць у Запоріжжі відображає загальну тенденцію зростання цін на основні продукти харчування.

Подорожчання яєць у Запоріжжі зафіксовано у серпні 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі Мінфін.

Ціна на яйця курячі «Квочка» (С1, 10 шт) у мережі Auchan станом на 5 серпня становила 67,90 грн. За минулий місяць, починаючи з 5 липня, продукт подорожчав на 2,90. У липні середній показник вартості вказаного товару становив 66,88.

Аналіз розцінок за днями свідчить про поступове зростання. З 5 по 17 липня вартість залишалася стабільною на рівні 65,00–64,80 гривень. Починаючи з 18 липня, вона зросла до 66,90, а з 22 числа й до кінця місяця стабільно трималася на позначці 70,30 грн. Починаючи з 3 серпня, ціна повернулася до рівня 67,90, який зберігається станом на останню дату моніторингу.

У звіті зазначено, що середній показник за останній місяць становив 67,90 гривень. Раніше – 66,88. Тенденція до зростання зберігається впродовж усього місяця, що прямо свідчить про подорожчання.

У локальних торгових точках «Сільпо» можна побачити актуальні ціни на аналогічну продукцію:

– Курячі «Це – яйце!» «Від молодих курочок» С0, 10 шт – 81,36 гривень

– Курячі «Квочка», 15 шт – 114,45

– Молодильне відбірне, 10 шт – 91,66

З огляду на вартість, пропоновану супермаркетами, можна зробити висновок, що наявні цінові коливання впливають на кінцеву вартість базових продуктів у різних торгових мережах.

Подорожчання яєць у Запоріжжі відображає загальну тенденцію зростання цін на основні продукти харчування. Жителям радять слідкувати за ситуацією та планувати бюджет відповідно.

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