Подорожание яиц в Запорожье зафиксировано в августе 2025, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Минфин.

Цена на яйца куриные «Наседка» (С1, 10 шт) в сети Auchan по состоянию на 5 августа составляла 67,90 грн. За прошедший месяц начиная с 5 июля продукт подорожал на 2,90. В июле средний показатель стоимости указанного товара составил 66,88.

Анализ расценок на днях свидетельствует о постепенном росте. С 5 по 17 июля стоимость оставалась стабильной на уровне 65,00-64,80 грн. Начиная с 18 июля она выросла до 66,90, а с 22 числа и до конца месяца стабильно держалась на отметке 70,30 грн. Начиная с 3 августа цена вернулась к уровню 67,90, который сохраняется по состоянию на последнюю дату мониторинга.

В отчете отмечено, что средний показатель за последний месяц составил 67,90 гривен. Ранее – 66,88. Тенденция к росту сохраняется на протяжении всего месяца, что прямо говорит о подорожании.

В локальных торговых точках «Сільпо» можно увидеть актуальные цены на аналогичную продукцию:

– Куриные «Это – яйцо!» «От молодых курочек» С0, 10 шт – 81,36 гривен

– Куриные «Наседка», 15 шт – 114,45

– Молодильное отборное, 10 шт – 91,66

Учитывая стоимость, предлагаемую супермаркетами, можно заключить, что имеющиеся ценовые колебания влияют на конечную стоимость базовых продуктов в различных торговых сетях.

Удорожание яиц в Запорожье отражает общую тенденцию роста цен на основные продукты питания. Жителям советуют следить за ситуацией и планировать бюджет соответственно.

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