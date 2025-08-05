Новий графік руху транспорту в Одесі стосується людей, які мають інвалідність та труднощі з пересуванням.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає автобуси, які пристосовані до перевезення людей з інвалідністю, повідомляє Politeka.

У пресслужбі міської ради оприлюднили новий графік руху такого транспорту в Одесі на серпень 2025 року.

Новий графік руху транспорту в Одесі почав застосовуватись з 1 серпня і охоплює двадцять маршрутів. Наприклад, №121 виїжджатиме з вулиці Академіка Сахарова о 07:19, 10:34, 13:49 та 17:04, а з проспекту Небесної Сотні о 08:54, 12:09, 15:24 та 18:39.

№145 вирушатиме з Левітана о 06:15, 10:15, 14:15 та 18:31, а з Висоцького о 08:30, 12:35, 16:44 та 20:50. Розклад для №148 передбачає сім рейсів упродовж дня з Архітекторської, а з проспекту Українських Героїв маршрутки виїжджатимуть з інтервалом близько двох годин.

Детально вказані й години відправлення інших маршрутів. Так, №150 курсуватиме чотири рази на день з Академіка Корольова та стільки ж у зворотному напрямку з проспекту Українських Героїв. №168 передбачає курсування з ранку до пізнього вечора з кількома рейсами у пікові години.

№175 та №185 з’єднують Меморіал 411-ї батареї з аптекою Гаєвського, а №190 курсує між вулицею 28-ї бригади та залізничним вокзалом. №198 зупиняється біля онкодиспансеру на Нежданової та в Аркадії.

№201 дозволяє доїхати з вулиці Миколи Аркаса до площі Старосінної, а №203 з’єднує Цементний завод із парком імені Тараса Шевченка. Також у переліку є №214, №220а, №221 та №232а, які охоплюють різні райони міста і мають зручні години відправлення.

Повний розклад по кожному з маршрутів доступний на вказаному вище сайті міськради, тож перед поїздками, передивіться актуальну анформацію.

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