Новый график движения транспорта в Одессе касается людей с инвалидностью и трудностями с передвижением.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает автобусы, приспособленные для перевозки людей с инвалидностью, сообщает Politeka.

В пресс-службе городского совета обнародовали новый график движения такого транспорта в Одессе на август 2025 года.

Новый график движения транспорта в Одессе начал применяться с 1 августа и включает двадцать маршрутов. Например, №121 будет выезжать с улицы Академика Сахарова в 07:19, 10:34, 13:49 и 17:04, а с проспекта Небесной Сотни в 08:54, 12:09, 15:24 и 18:39.

№145 будет отправляться из Левитана в 06:15, 10:15, 14:15 и 18:31, а из Высоцкого в 08:30, 12:35, 16:44 и 20:50. Расписание №148 предусматривает семь рейсов в течение дня с Архитекторской, а с проспекта Украинских Героев маршрутки будут выезжать с интервалом около двух часов.

Подробно указаны и часы отправки других маршрутов. Так, №150 будет курсировать четыре раза в день с Академика Королева и столько же в обратном направлении с проспекта Украинских Героев №168 предусматривает курсирование с утра до позднего вечера с несколькими рейсами в пиковые часы.

№175 и №185 соединяют Мемориал 411-й батареи с аптекой Гаевского, а №190 курсирует между улицей 28-й бригады и железнодорожным вокзалом. №198 останавливается возле онкодиспансера на Неждановой и Аркадии.

№201 позволяет доехать с улицы Николая Аркаса до площади Старосенной, а №203 соединяет Цементный завод с парком имени Тараса Шевченко. Также в перечне есть №214, №220а, №221 и №232а, которые охватывают разные районы города и имеют удобные часы отправления.

Полное расписание по каждому из маршрутов доступно на указанном выше сайте горсовета, поэтому перед поездками, смотрите актуальную информацию.

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