Подорожчання овочів у Харкові фіксується майже по всіх популярних категоріях.

Подорожчання овочів у Харкові зафіксовано за результатами щоденного моніторингу ринку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Впродовж останніх 30 днів відбулося стабільне підвищення середніх цін на популярні позиції. Зокрема, огірки гладкі тепер коштують 64,53 грн за кілограм. Для порівняння, у липні середній показник був 52,89 грн, тобто зростання становить 9,67. У магазинах Auchan — 69,90 гривень, Мегамаркет — 68,80, Metro — 54,90.

Капуста молода також зросла в ціні. На 5 серпня середній рівень — 32,61 за кіло, хоча в липні він становив 25,96. Різниця — майже 4 гривні. Вартість капусти у Metro — 18,62, у Megamarket — 46,60.

Ще суттєвіше змінилася ціна на жовтий болгарський перець — приріст за місяць склав 18,73 грн. Поточна середня вартість — 177,53. У мережі Auchan — 162,50, Метро — 149,90, Novus — 179,00, Мегамаркет — 218,70.

Також зібрано дані по товарах місцевої мережі Сільпо. Огірок корнішон (100 г) коштує 7,15 гривень, білоголова капуста (100 г) — 1,97, часник (100 г) — 14,47.

Подорожчання овочів у Харкові фіксується майже по всіх популярних категоріях — динаміка стабільно зростаюча.

До слова, жителям Харкова також повідомляли про те, що вони можуть отримати продукти безкоштовно. Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки. Відео доступне для перегляду на платформі YouTube і є адаптованим навіть для людей без навичок користування цифровими сервісами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Прогноз погоди на серпень в Харкові: які сюрпризи підкине останній місяць літа.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити допомогу.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: українцям розповіли, куди можна звернутись за допомогою.