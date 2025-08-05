Подорожание овощей в Харькове фиксируется почти по всем популярным категориям.

Подорожание овощей в Харькове зафиксировано по результатам ежедневного мониторинга рынка, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

За последние 30 дней произошло стабильное повышение средних цен на популярные позиции. В частности, огурцы гладкие теперь стоят 64,53 грн. за килограмм. Для сравнения, в июле средний показатель составил 52,89 грн, то есть рост составляет 9,67. В магазинах Auchan – 69,90 гривен, Мегамаркет – 68,80, Metro – 54,90.

Капуста молодая тоже выросла в цене. На 5 августа средний уровень – 32,61 за кило, хотя в июле он составлял 25,96. Разница - почти 4 гривны. Стоимость капусты у Metro – 18,62, у Megamarket – 46,60.

Еще более существенно изменилась цена на желтый болгарский перец — прирост за месяц составил 18,73 грн. Текущая средняя стоимость – 177,53. В сети Auchan – 162,50, Метро – 149,90, Novus – 179,00, Мегамаркет – 218,70.

Также собраны данные по товарам местной сети Сильпо. Огурец корнишон (100 г) стоит 7,15 гривен, белокочанная капуста (100 г) - 1,97, чеснок (100 г) - 14,47.

Подорожание овощей в Харькове фиксируется почти по всем популярным категориям – динамика стабильно растущая.

К слову, жителям Харькова также сообщалось о том, что они могут получить продукты бесплатно. Тем, кому сложно самостоятельно зарегистрироваться на сайте, организаторы советуют воспользоваться видеоинструкцией, подробно объясняющей каждый этап создания аккаунта и подачи заявки. Видео доступно для просмотра на платформе YouTube и адаптировано даже для людей без навыков пользования цифровыми сервисами.

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