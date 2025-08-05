Обмеження руху транспорту в Черкасах почало діяти через масштабні роботи на дорогах міста, які були заплановані місяцем раніше, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Обмеження руху транспорту в Черкасах ввели на частині вулиці Сергія Амброса у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на теплових мережах. Тимчасові зміни в організації дорожнього руху діятимуть до 12 серпня включно.

Обмеження руху транспорту в Черкасах стосуються відрізка дороги між вулицями Різдвяною та Новопречистенською. За його словами, з п’ятого серпня працівники комунальних служб розпочали ремонтні роботи на тепломережі, що проходить під проїзною частиною.

Під час ремонтних заходів пересування автотранспорту в обох напрямках на вказаній ділянці повністю перекритий. Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути, враховуючи ці тимчасові обмеження.

Окрім того, на засіданні виконавчого комітету ухвалили ще одне важливе рішення, яке стосується безпеки дорожнього пересування. На вулиці Братів Чучупаків, а саме на ділянці між вулицями Симиренківською та Сінною, планують встановити спеціальні засоби примусового зниження швидкості. Аналогічний пристрій з’явиться також на вулиці Кавказькій біля будинку номер вісімдесят дев’ять.

Такі заходи мають на меті зменшити швидкість транспорту в житлових районах та підвищити рівень безпеки для пішоходів і водіїв.

Раніше на сайті Черкаської міськради зареєстрували петицію з проханням обмежити пересування мотоциклів із підвищеним рівнем шуму. За словами автора звернення, надмірно гучний мототранспорт не дає спокою черкасцям особливо в нічний час.

Джерело: Суспільне.

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