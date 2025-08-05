Ограничение движения транспорта в Черкассах начало действовать из-за масштабных работ на дорогах города, запланированных месяцем ранее, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

Ограничение движения транспорта в Черкассах было введено на части улицы Сергея Амброса в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать до 12 августа включительно.

Ограничения движения транспорта в Черкассах относятся к отрезку дороги между ул. Рождественской и Новопречистенской. По его словам, с пятого августа работники коммунальных служб приступили к ремонтным работам на теплосети, проходящей под проезжей частью.

Во время ремонтных мероприятий передвижение автотранспорта в обоих направлениях на указанном участке полностью перекрыто. Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты, учитывая эти временные ограничения.

пробки, авто и грузовики

Кроме того, на заседании исполнительного комитета было принято еще одно важное решение, которое касается безопасности дорожного передвижения. На улице Братьев Чучупаков, а именно на участке между улицами Симиренко и Сенной, планируют установить специальные средства принудительного снижения скорости. Аналогичное устройство появится также на улице Кавказской у дома номер восемьдесят девять.

Такие меры направлены на уменьшение скорости транспорта в жилых районах и повышение уровня безопасности для пешеходов и водителей.

Ранее на сайте Черкасского горсовета зарегистрировали петицию с просьбой ограничить передвижение мотоциклов с повышенным уровнем шума. По словам автора обращения, чрезмерно громкий мототранспорт не дает покоя черкасцам особенно в ночное время.

Источник: Суспільне.

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