Ограничение движения транспорта в Черкассах начало действовать из-за масштабных работ на дорогах города, запланированных месяцем ранее, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

Ограничение движения транспорта в Черкассах было введено на части улицы Сергея Амброса в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях Временные изменения в организации дорожного движения будут действовать до 12 августа включительно.

Ограничения движения транспорта в Черкассах относятся к отрезку дороги между ул. Рождественской и Новопречистенской. По его словам, с пятого августа работники коммунальных служб приступили к ремонтным работам на теплосети, проходящей под проезжей частью.

Во время ремонтных мероприятий передвижение автотранспорта в обоих направлениях на указанном участке полностью перекрыто. Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты, учитывая эти временные ограничения.

Кроме того, на заседании исполнительного комитета было принято еще одно важное решение, которое касается безопасности дорожного передвижения. На улице Братьев Чучупаков, а именно на участке между улицами Симиренко и Сенной, планируют установить специальные средства принудительного снижения скорости. Аналогичное устройство появится также на улице Кавказской у дома номер восемьдесят девять.

Такие меры направлены на уменьшение скорости транспорта в жилых районах и повышение уровня безопасности для пешеходов и водителей.

Ранее на сайте Черкасского горсовета зарегистрировали петицию с просьбой ограничить передвижение мотоциклов с повышенным уровнем шума. По словам автора обращения, чрезмерно громкий мототранспорт не дает покоя черкасцам особенно в ночное время.

Источник: Суспільне.

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