Подорожчання овочів у Дніпропетровській області зафіксоване на основі оновлених даних з маркетів та порталу «Мінфін», повідомляє Politeka.

Мінфін демонструє актуальну динаміку цін.

Станом на початок серпня 2025 року вартість свіжих продуктів харчування зросла порівняно з липнем.

Так, середній цінник на огірки складає 44,99 грн за кілограм. У супермаркеті Novus вартість така ж – 44,99. Кілька тижнів тому середні розцінки на цей овоч були 42,87 за кіло. Від 5 липня до 5 серпня середній показник підвищився на 5,00 гривень.

Перець болгарський жовтий також демонструє тенденцію до зростання. Поточна середня вартість – 177,53 грн за кілограм. У Metro – 149,90, в Auchan – 162,50, у Novus – 179,00, у Megamarket – 218,70. У минулому місяці перець коштував 174,89 гривень. З 5 липня по 5 серпня ціна зросла на 18,73.

Розцінки на часник також підвищились. Його середня вартість наразі становить 176,40 за кіло. У Megamarket продукт продається за 233,80, у Novus – 119,00. Протягом минулого місяця цінник складав 144,26 грн, отже зростання склало 37,45.

У місцевому маркеті мережі «Сільпо» овочі представлені у фасуванні по 100 г. Огірок «Естафета» коштує 7,00 гривень (70 за кг), червоний перець – 12,70 (127 за кг), часник – 14,47 (144,70 за кг).

Згідно з щоденними даними індексу споживчих цін, найактивніше змінювались показники саме в другій половині липня. Подорожчання овочів у Дніпропетровській області підтверджується конкретними цифрами з різних торговельних мереж.

Українцям радять слідкувати за ситуацією та планувати сімейний бюджет відповідно.

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