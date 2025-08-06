Подорожание овощей в Днепропетровской области зафиксировано на основе обновленных данных по маркетам и порталу «Минфин», сообщает Politeka.

Минфин показывает актуальную динамику цен.

По состоянию на начало августа 2025 стоимость свежих продуктов питания выросла по сравнению с июлем.

Средний ценник на огурцы составляет 44,99 грн за килограмм. В супермаркете Novus стоимость такая же – 44,99. Несколько недель назад средние цены на этот овощ были 42,87 за кило. С 5 июля по 5 августа средний показатель повысился на 5,00 гривен.

Перец болгарский желтый также показывает тенденцию к росту. Текущая средняя стоимость – 177,53 грн. за килограмм. У Metro – 149,90, у Auchan – 162,50, у Novus – 179,00, у Megamarket – 218,70. В прошлом месяце перец стоил 174,89 грн. С 5 июля по 5 августа цена выросла на 18,73.

Расценки на чеснок также повысились. Его средняя стоимость составляет 176,40 за кило. В Megamarket продукт продается по 233,80, у Novus – 119,00. За прошедший месяц ценник составлял 144,26 грн, следовательно рост составил 37,45.

В местном маркете сети "Сільпо" овощи представлены в фасовке по 100 г. Огурец «Эстафета» стоит 7,00 гривен (70 кг), красный перец – 12,70 (127 кг), чеснок – 14,47 (144,70 кг).

Согласно ежедневным данным индекса потребительских цен, наиболее активно менялись показатели именно во второй половине июля. Подорожание овощей в Днепропетровской области подтверждается конкретными цифрами из разных торговых сетей.

Украинцам советуют следить за ситуацией и планировать семейный бюджет соответственно.

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