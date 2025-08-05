Новий графік руху поїздів зі Львова торкнеться популярного маршруту, який має великий попит в літній період.

Новий графік руху поїздів зі Львова ввела Укрзалізниця та додала додаткові рейси до популярних маршрутів у літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Укрзалізниця запроваджує додаткові рейси до мальовничої Ворохти, аби ще більше пасажирів змогли насолодитися літнім відпочинком у серці Прикарпаття. Завдяки новому сполученню мандрівники матимуть чудову нагоду провести кілька днів серед чистого гірського повітря, зелених лісів та величних карпатських вершин.

Для зручності подорожуючих призначено новий графік руху поїздів зі Львова додатковий поїзд №414/413 за маршрутом Львів — Ворохта. Цей потяг курсуватиме у пікові дати: шостого, сьомого, дев’ятого, десятого, дванадцятого, тринадцятого, п’ятнадцятого та шістнадцятого серпня. Відправлення зі Львова відбуватиметься о двадцять третій годині двадцять дев’ять хвилин, а прибуття у Ворохту — о п’ятій годині тридцять хвилин ранку наступного дня.

У складі експреса передбачено вагони різних типів — плацкартні, купейні та вагони класу СВ. Це дозволяє пасажирам обрати комфорт відповідно до власних потреб та бюджету. Потяг робить зупинки на таких станціях: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче та Татарів-Буковель. Таким чином, пасажири можуть зійти або приєднатися до маршруту на зручних для себе ділянках шляху.

За новим графіком руху поїздів зі Львова, на зворотній напрямок забезпечує регіональний експрес №783/784, який вирушає з Ворохти до Львова. Цей потяг буде курсувати сьомого, восьмого, десятого, одинадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, шістнадцятого та сімнадцятого серпня. Час відправлення з Ворохти — шоста година двадцять хвилин ранку, а прибуття — дванадцята година п’ятнадцять хвилин.

Слід звернути увагу, що в цих вагонах передбачені лише місця для сидіння — без надання постільної білизни. Маршрут цього потяга включає зупинки у зворотному напрямку на станціях Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич і Ходорів.

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