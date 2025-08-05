Новый график движения поездов из Львова ввела Укрзализныця и добавила дополнительные рейсы к популярным маршрутам в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Укрзализныця вводит дополнительные рейсы в живописную Ворохту, чтобы еще больше пассажиров смогли насладиться летним отдыхом в сердце Прикарпатья. Благодаря новому сообщению у путешественников будет прекрасная возможность провести несколько дней среди чистого горного воздуха, зеленых лесов и величественных карпатских вершин.

Для удобства путешественников предназначен новый график движения поездов из Львова дополнительный состав №414/413 по маршруту Львов - Ворохта. Он будет курсировать в пиковые даты: шестого, седьмого, девятого, десятого, двенадцатого, тринадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого августа. Отправление будет происходить в двадцать три часа двадцать девять минут, а прибытие в Ворохту — в пять часов тридцать минут утра следующего дня.

В составе экспресса предусмотрены вагоны разных типов – плацкартные, купейные и вагоны класса СВ. Это позволяет пассажирам выбрать комфорт в соответствии с собственными потребностями и бюджетом. Он делает остановки на следующих станциях: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче и Татаров-Буковель. Таким образом пассажиры могут сойти или присоединиться к маршруту на удобных для себя участках пути.

По новому графику движения поездов из Львова, на обратное направление обеспечивает региональный экспресс №783/784, отправляющийся из Ворохты во Львов. Этот поезд будет курсировать седьмого, восьмого, десятого, одиннадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого августа. Время отправления из Ворохты – шесть часов двадцать минут утра, а прибытие – двенадцать часов пятнадцать минут.

Следует обратить внимание, что в этих вагонах предусмотрены только места для сидения без предоставления постельного белья. Маршрут этого поезда включает остановки в обратном направлении на станциях Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич и Ходоров.

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