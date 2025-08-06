Подорожчання проїзду на Закарпатті вже відбулося і стало неприємною новиною для місцевих мешканців.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтверджено рішенням виконкому Мукачівської міської ради, повідомляє Politeka.

Відповідно до документа, на маршруті між Мукачевом і Новим Давидковом підняли вартість квитка. Ще з 28 травня 2025 року жителі та гості міста платять більше.

Подорожчання проїзду на Закарпатті зачепило маршрут №32, який курсує між містом Мукачево та селом Нове Давидково. Нова ціна становить 23 гривні за поїздку. Це означає, що попередній тариф у 18 гривень вже кілька місяців залишається недійсним.

За інформацією Управління міського господарства, зміни відбулися не випадково. Основними причинами стали звернення від перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106» та проведені економічні розрахунки. Комісія, що займається транспортною політикою, розглянула надані документи і підтримала ініціативу.

Водночас підкреслюється, що нова вартість узгоджена згідно з чинними нормами транспортного законодавства та регуляторної політики. Тож подорожчання проїзду на Закарпатті відображає загальні тенденції в регіоні.

До слова, в Ужгороді тим часом продовжують модернізувати систему оплати. З початку липня мешканці міста мають змогу розраховуватись в маршрутках через мобільний додаток CIVIL. Його можна завантажити з Google Play або App Store. Після встановлення потрібно зареєструватися та додати банківську картку.

У додатку користувачі можуть переглядати маршрути, купувати електронні квитки та розраховуватись за квитки, скануючи QR-коди. Доступна також історія розрахунків. Окрім цифрових функцій, місто пропонує спеціальні муніципальні картки, включно з пільговими для окремих категорій населення.

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