Подорожание проезда на Закарпатье уже произошло и стало неприятной новостью для местных жителей.

Подорожание проезда на Закарпатье официально подтверждено решением исполкома Мукачевского городского совета, сообщает Politeka.

Согласно документу, на маршруте между Мукачево и Новым Давыдковом подняли стоимость билета. Еще с 28 мая 2025 г. жители и гости города платят больше.

Подорожание проезда на Закарпатье задел маршрут №32, который курсирует между городом Мукачево и селом Новое Давыдково. Новая цена составляет 23 гривны за поездку. Это означает, что предыдущий тариф в 18 гривен уже несколько месяцев остается недействительным.

По информации Управления городского хозяйства, изменения произошли не случайно. Основными причинами стали обращения от перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106» и проведены экономические расчеты. Комиссия, занимающаяся транспортной политикой, рассмотрела предоставленные документы и поддержала инициативу.

В то же время подчеркивается, что новая стоимость согласована согласно действующим нормам транспортного законодательства и регуляторной политики. Так что подорожание проезда на Закарпатье отражает общие тенденции в регионе.

К слову, в Ужгороде в это время продолжают модернизировать систему оплаты. С начала июля жители города могут рассчитываться в маршрутках через мобильное приложение CIVIL. Его можно скачать из Google Play или App Store. После установки необходимо зарегистрироваться и добавить банковскую карту.

В приложении пользователи могут просматривать маршруты, покупать электронные билеты и рассчитываться за билеты, сканируя QR-коды. Доступна также история расчетов. Кроме цифровых функций, город предлагает специальные муниципальные карты, включая льготные для отдельных категорий населения.

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