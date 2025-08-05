Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вже офіційно оформлене рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, повідомляє Politeka.

В Ізмаїлі затвердили нові розцінки на централізовану воду та каналізацію. Вони почали діяти з літа 2025 року і помітно вдарили по кишенях місцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зачепило одразу кілька напрямків. КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" попередило про зміни ще за тиждень до офіційного рішення.

Зокрема, вартість водопостачання виросла з 27 гривень 50 копійок до 34.30 за куб. Це плюс 6.80 або понад 24 відсотки. Водовідведення подорожчало з 33.40 до 40.30. Тут різниця становить майже 9 гривень, що означає зростання на понад 26%.

Якщо мова про холодну воду у багатоповерхових будинках, де використовуються внутрішньобудинкові системи, то вартість збільшилась з 28.10 до 35.10. Різниця склала 7 грн або майже 25%. Аналогічне подорожчання торкнулося і водовідведення в багатоповерхівках.

Там ціна виросла з 33.80 до 42.90. Це майже на 27% більше, ніж було. Водоканал пояснює таке підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області кількома факторами. По-перше, подорожчала електроенергія. По-друге, збільшились витрати на матеріали.

А ще виріс фонд оплати праці. Нагадаємо, що востаннє в Ізмаїлі змінювали розцінки трохи більше року тому, в червні 2024-го.

Ситуація з цінами на ЖКП загалом по Україні також викликає занепокоєння. За даними AgroReview, протягом року, тобто з квітня 2024 до квітня 2025, в середньому комуналка подорожчала на 20%.

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