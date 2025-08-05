Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области уже официально оформлено решением Исполнительного комитета Измаильского городского совета, сообщает Politeka.

В Измаиле были утверждены новые расценки на централизованную воду и канализацию. Они начали действовать с лета 2025 г и заметно ударили по карманам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области задело сразу несколько направлений. КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило об изменениях еще за неделю до официального решения.

В частности, стоимость водоснабжения выросла с 27 гривен 50 копеек до 34:30 за куб. Это плюс 6.80 или более 24 процентов. Водоотведение подорожало с 33:40 до 40:30. Здесь разница составляет почти 9 гривен, что означает рост более чем на 26%.

Если речь идет о холодной воде в многоэтажных домах, где используются внутридомовые системы, то стоимость увеличилась с 28.10 до 35.10. Разница составила 7 грн. или почти 25%. Аналогичное подорожание коснулось и водоотвода в многоэтажках.

Там цена выросла с 33:80 до 42:90. Это почти на 27% больше, чем было. Водоканал объясняет повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области несколькими факторами. Во-первых, подорожала электроэнергия. Во-вторых, увеличились расходы по материалам.

А еще вырос фонд оплаты труда. Напомним, что последний раз в Измаиле меняли расценки чуть больше года назад, в июне 2024-го.

Ситуация с ценами на ЖКУ в целом по Украине также вызывает беспокойство. По данным AgroReview, в течение года, то есть с апреля 2024 года по апрель 2025 года, в среднем коммуналка подорожала на 20%.

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