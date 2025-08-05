Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє знайти тимчасовий прихисток у безпечних умовах.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області залишається одним із дієвих способів підтримки людей, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Варіанти розміщення регулярно оновлюються на платформі "Допомагай", де розміщують актуальні оголошення про доступні місця тимчасового проживання.

У Дніпрі, на вулиці Савкіна, доступна кімната у трикімнатній квартирі. Приміщення облаштоване: газ, інтернет, бойлер, справний ліфт. Поряд — природні об’єкти (річка, озеро), а також інфраструктура — метро, парк, лікарня, магазини. Щомісячна плата — 3000 грн плюс комунальні: взимку 700, влітку — 500 гривень. Можливе проживання з власницею.

У селищі Васильківка в приватному будинку пропонують дві кімнати. У будівлі наявні кухня, ванна, опалення, техніка. Перевага — особам старшого віку з досвідом проживання в аналогічних умовах. Житло передбачає спільне користування з жінкою пенсійного віку. Очікується підтримання порядку в приміщенні та на обійсті.

У П’ятихатках пропонують проживання в сільській оселі. Тут опалення дров’яне, електрика — є, зручності розташовані на вулиці. Пропозиція адресована самотньому чоловіку, сироті, пенсіонеру або людині з інтернату. В обмін на допомогу по господарству надаються їжа, одяг, предмети гігієни.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє знайти тимчасовий прихисток у безпечних умовах. Претендентам важливо бути порядними, поважати співмешканців і дотримуватися встановлених правил.

До слова, на Дніпропетровщині пенсіонери також зможуть отримати додаткові виплати.

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