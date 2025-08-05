Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет найти временное убежище в безопасных условиях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из действенных способов поддержки людей, потерявших дома из-за войны, сообщает Politeka.

Варианты размещения регулярно обновляются на платформе "Допомагай", где размещают актуальные объявления о доступных местах временного проживания.

В Днепре, по улице Савкина, доступна комната в трехкомнатной квартире. Помещение обустроено: газ, интернет, бойлер, исправный лифт. Рядом – природные объекты (река, озеро), а также инфраструктура – метро, парк, больница, магазины. Ежемесячная плата – 3000 грн плюс коммунальные: зимой 700, летом – 500 гривен. Возможно проживание с владелицей.

В поселке Васильковка в частном доме предлагают две комнаты. В здании есть кухня, ванна, отопление, техника. Преимущество – лицам постарше с опытом проживания в аналогичных условиях. Жилье предусматривает совместное пользование женщиной пенсионного возраста. Ожидается поддержание порядка в помещении и подворье.

В Пятихатках предлагают проживание в сельском доме. Здесь отопление дровяное, электричество есть, удобства расположены на улице. Предложение адресовано одинокому мужчине, сироте, пенсионеру или человеку из интерната. В обмен на пособие по хозяйству предоставляются еда, одежда, предметы гигиены.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет найти временное убежище в безопасных условиях. Претендентам важно быть порядочными, уважать сожителей и соблюдать установленные правила.

К слову, в Днепропетровской области пенсионеры также смогут получить дополнительные выплаты.

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