Підвищення тарифів на воду в Житомирській області відчує кожен житель міста.

З 1 серпня 2025 року в Житомирській області, зокрема у Звягелі, відбулося підвищення тарифів на воду, повідомляє Politeka.

Рішення про зміну вартості ухвалили 30 липня під час 125-го засідання виконавчого комітету Звягельської міської ради.

За інформацією міської адміністрації, нова ціна на централізоване водопостачання для мешканців становитиме 31,14 грн/м³ з ПДВ. Централізоване водовідведення коштуватиме 38,88 грн/м³. Міський голова Микола Боровець підкреслив, що навіть ці розцінки покривають лише 80% фактичних витрат комунального підприємства.

Раніше, з 1 червня 2024 року, діяв тариф: 24,90 грн/м³ за водопостачання та 31,10 грн/м³ за водовідведення. Тоді містяни сплачували лише 80% від розрахункової суми, решту компенсувала місцева казна. Тепер такої компенсації не передбачено, тож повна вартість ляже на споживачів.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Олег Годун пояснив, що ціни розраховували ще у 2023 році, враховуючи тодішні ціни на електроенергію, зарплати, реагенти та паливо, які з того часу значно зросли. Вартість водовідведення вища через особливості розташування Звягеля: для транспортування стоків використовуються насосні станції, що піднімають воду на висоту, що впливає на витрати.

Підвищення тарифів на воду в Житомирській області відчує кожен житель Звягеля.

До слова, також повідомлялося про підвищення тарифів у Луцьку.

Нові нарахування мешканці побачать у платіжках вже цього місяця.

У документі зазначено, що оновлені ціни торкнуться усіх категорій споживачів. Вартість змінено через коригування норм надання побутових послуг у межах населених пунктів громади.

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