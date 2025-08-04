Повышение тарифов на воду в Житомирской области почувствует каждый житель города.

С 1 августа 2025 года в Житомирской области, в частности, в Звягеле, произошло повышение тарифов на воду, сообщает Politeka.

Решение об изменении стоимости было принято 30 июля во время 125-го заседания исполнительного комитета Звягельского городского совета.

По информации городской администрации, новая цена на централизованное водоснабжение для жителей будет составлять 31,14 грн/м³ с НДС. Централизованный водоотвод будет стоить 38,88 грн/м³. Мэр Николай Боровец подчеркнул, что даже эти расценки покрывают лишь 80% фактических расходов коммунального предприятия.

Ранее, с 1 июня 2024 года, действовал тариф: 24,90 грн/м³ за водоснабжение и 31,10 грн/м³ за водоотвод. Тогда горожане платили только 80% от расчетной суммы, остальную часть компенсировала местная казна. Теперь такая компенсация не предусмотрена, поэтому полная стоимость ляжет на потребителей.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии Олег Годун объяснил, что цены рассчитывали еще в 2023 году, учитывая тогдашние цены на электроэнергию, зарплаты, реагенты и топливо, которые с этого времени значительно выросли. Стоимость водоотведения выше из-за особенностей расположения Звягеля: для транспортировки стоков используются насосные станции, поднимающие воду на высоту, влияющую на расход.

Повышение тарифов на воду в Житомирской области ощутит каждый житель Звягеля.

Кстати, также сообщалось о повышении тарифов в Луцке.

Новые начисления жители увидят в платежках уже в этом месяце.

В документе указано, что обновленные цены коснутся всех категорий потребителей. Стоимость изменена из-за корректировки норм предоставления бытовых услуг в пределах населенных пунктов.

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