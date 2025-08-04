Найбільш точний прогноз погоди у Харкові на 10 днів демонструє стабільне потепління з окремими короткими періодами дощів.

Найбільш точний прогноз погоди у Харкові на 10 днів вказує на помірно теплу температуру з невеликою кількістю опадів і переважно північним та західним вітром, повідомляє Politeka.

Детальну інформацію надає сайт meteofor.

У вівторок, 5 серпня, повітря прогріється до +30°C, нічна температурні показики складуть +17°C. Вітер північно-західного напрямку з поривами до 8 м/с, опади відсутні.

У середу, 6 числа, очікується +31°C вдень та +19°C у нічний час, напрямок північний, швидкість — 8 м/с, опадів не передбачається. Наступного дня, у четвер 7 серпня, буде трохи прохолодніше: +26°C вдень, +18°C у нічну пору. Пориви до 6 м/с, вектор західний, опадів немає.

У п’ятницю, 8-го, температура триматиметься на рівні +26°C вдень і +15°C уночі, вітер північно-західного напрямку, пориви сягатимуть 4 м/с. У суботу, 9 серпня, можливі сильні дощі — 7,5 мм, денні температурні показники +25°C, подих повітря південно-західного вектору до 5 м/с.

У неділю, 10 числа, короткочасні дощі — 0,5 мм. Температура +25°C вдень, +15°C у нічний час. Понеділок, 11 серпня: +25°C вдень, +15°C вночі, злив не буде, подих повітря західного курсу — 7 м/с.

На вівторок, 12-го, прогнозують +26°C вдень, +16°C уночі, вітер — західний, пориви до 5 м/с. У середу, 13-го, стовпчики термометра покажуть +27°C вдень і +18°C вночі, напрям повітря з північного заходу, без дощу.

У четвер, 14-го, денна температура сягне +28°C, нічна — +16°C, швидкість — 4 м/с, опадів не передбачається.

Найбільш точний прогноз погоди у Харкові на 10 днів демонструє стабільне потепління з окремими короткими періодами дощів.

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