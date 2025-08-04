Самый точный прогноз погоды в Харькове на 10 дней показывает стабильное потепление с короткими периодами дождей.

Наиболее точный прогноз погоды в Харькове на 10 дней указывает на умеренно теплую температуру с небольшим количеством осадков и преимущественно северным и западным ветром, сообщает Politeka.

Подробную информацию предоставляет сайт meteofor .

Во вторник, 5 августа, воздух прогреется до +30°C, ночные температурные показатели составят +17°C. Ветер северо-западного направления с порывами до 8 м/с, осадки отсутствуют.

В среду, 6 числа, ожидается +31°C днем и +19°C в ночное время, направление северное, скорость - 8 м/с, осадков не ожидается. На следующий день, в четверг, 7 августа, будет немного прохладнее: +26°C днем, +18°C в ночные часы. Порывы до 6 м/с, западный вектор, осадков нет.

В пятницу, 8-го, температура будет держаться на уровне +26°C днем и +15°C ночью, ветер северо-западного направления, порывы будут достигать 4 м/с. В субботу, 9 августа, возможны сильные дожди – 7,5 мм, дневные температурные показатели +25°C, дыхание воздуха юго-западного вектора до 5 м/с.

В воскресенье, 10 числа, кратковременные дожди – 0,5 мм. Температура +25°C днем, +15°C в ночное время. Понедельник, 11 августа: +25°C днем, +15°C ночью, ливней не будет, дыхание воздуха западного курса - 7 м/с.

На вторник, 12-го, прогнозируют +26°C днем, +16°C ночью, ветер западный, порывы до 5 м/с. В среду, 13-го, столбики термометра покажут +27°C днем и +18°C ночью, направление воздуха с северо-запада, без дождя.

В четверг, 14, дневная температура достигнет +28°C, ночная — +16°C, скорость — 4 м/с, осадков не предполагается.

Самый точный прогноз погоды в Харькове на 10 дней показывает стабильное потепление с короткими периодами дождей.

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