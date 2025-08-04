Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало неприємною звісткою для багатьох жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнеться не всіх, повідомляє Politeka.

У Харківській області збережуться попередні ціни на ключові ЖКП, однак підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області не обійде Височанську громаду.

Саме тут з квітня почали діяти нові розцінки. За воду мешканці платять 52, а за водовідведення - 38,56. Це значно вище, ніж у Харкові.

Причиною такого підвищення тарифів на комунальні полуги в Харківській області стали зростання витрат на електроенергію, оновлення зношених систем і необхідність підтримання належного рівня зарплат працівникам. Щоб уникнути надто сильного навантаження на сімейний бюджет, місцева влада рекомендує жителям подавати заявки на субсидії.

Водночас більшість жителів облцентру платитимуть за старими розцінками. За рішенням Нацкомісії, яка регулює сфери енергетики та ЖКП, вартість залишиться на рівні, встановленому раніше. Так, вартість води та водовідведення не зміниться. Ціна одного кубометра водопостачання становить 16,032, а водовідведення - 8,484.

Разом за один кубометр в Харкові платять 24,516 грн. Для інших категорій споживачів діють вищі розцінки. За один кубометр води доведеться віддати 39, а за водовідведення — 18,792.

Гаряча вода також залишається стабільною. Скільки потрібно платити, залежить від постачальника і того, чи є сушарки у квартирі. Суми коливаються від 80,62 до 93,22 гривень.

Газ для харків’ян теж не подорожчає. У липні кубометр блакитного палива обійдеться у межах від 7,96 до 7,99. Проте для споживачів без лічильників передбачені окремі розрахунки. Якщо в квартирі є централізоване гаряче водопостачання, то доведеться платити від 26,11 до 26,21 за одну особу.

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