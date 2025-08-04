Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало неприятным известием для многих жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронет не все, сообщает Politeka.

В Харьковской области сохранятся предварительные цены на ключевые ЖКУ, однако повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не обойдет Высочанскую общину.

Именно здесь с апреля начали действовать новые цены. За воду жители платят 52, а за водоотвод – 38,56. Это гораздо выше, чем в Харькове.

Причиной такого повышения тарифов на коммунальные полуги в Харьковской области стал рост расходов на электроэнергию, обновление изношенных систем и необходимость поддержания должного уровня зарплат работникам. Чтобы избежать слишком сильной нагрузки на семейный бюджет, местные власти рекомендуют жителям подавать заявки на субсидии.

В то же время большинство жителей облцентра будут платить по старым расценкам. По решению Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и ЖКУ, стоимость останется на уровне, установленном ранее. Да, стоимость воды и водоотвода не изменится. Цена одного кубометра водоснабжения составляет 16,032, а водоотвод – 8,484.

Итого за один кубометр в Харькове платят 24,516 грн. Для других категорий потребителей действуют более высокие расценки. За один кубометр воды придется отдать 39, а за водоотвод – 18,792.

Горячая вода тоже остается стабильной. Сколько нужно платить, зависит от поставщика и того, есть сушилки в квартире. Суммы колеблются от 80,62 до 93,22 гривны.

Газ для харьковчан тоже не подорожает. В июле кубометр голубого топлива обойдется в пределах от 7,96 до 7,99. Однако потребителям без счетчиков предусмотрены отдельные расчеты. Если в квартире есть централизованное горячее водоснабжение, то придется платить от 26,11 до 26,21 за человека.

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