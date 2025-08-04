Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області забезпечує рівний доступ до транспортних послуг для всіх користувачів.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області дає пасажирам громадського транспорту в обласному центрі можливість оплачувати поїздки без готівки, безпосередньо через смартфон, повідомляє Politeka.

Тепер мешканцям не потрібно мати при собі готівку чи бути клієнтами конкретних банківських установ для придбання квитка. Достатньо завантажити мобільний застосунок та користуватися будь-якою банківською карткою України.

Платіжна система базується на міському додатку «єДніпро». Як розповів заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, перехід на безготівкові розрахунки розпочався ще у 2017 році, коли використовували QR-коди, що складали приблизно 20% від загальної виручки. Сьогодні обласний центр повністю перейшов на новий формат: тепер всі послуги здійснюються через QR-коди в «єДніпро».

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області забезпечує рівний доступ до транспортних послуг для всіх користувачів, незалежно від банку, яким вони користуються. Крім того, нова система полегшує контроль фінансових потоків. За словами заступника директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» Романа Ростовського, головна мета проєкту — розширення аудиторії користувачів.

Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток «єДніпро» з AppStore або Google Play, пройти реєстрацію за номером телефону, а потім сканувати QR-код у транспорті. Оплата здійснюється банківською карткою, Google Pay або Apple Pay. Після підтвердження оплати електронний квиток з’являється у розділі «Документи». Також у додатку доступні абонементи на різні терміни — від одного дня до місяця.

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