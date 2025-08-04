Новая система оплаты за проезд по Днепропетровской области обеспечивает равный доступ к транспортным услугам для всех пользователей.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области дает пассажирам общественного транспорта в областном центре возможность оплачивать поездки без наличных средств непосредственно через смартфон, сообщает Politeka.

Теперь жителям не нужно иметь при себе наличные деньги или быть клиентами конкретных банковских учреждений для приобретения билета. Достаточно загрузить мобильное приложение и пользоваться любой банковской картой Украины.

Платежная система базируется на городском приложении «єДніпро». Как рассказал заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков, переход на безналичные расчеты начался еще в 2017 году, когда использовали QR-коды, которые составляли примерно 20% от общей выручки. Сегодня областной центр полностью перешел на новый формат: теперь все услуги осуществляются через QR-коды в «єДніпро».

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области обеспечивает равный доступ к транспортным услугам всем пользователям, независимо от банка, которым они пользуются. Кроме того, новая система упрощает контроль финансовых потоков. По словам заместителя директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро» Романа Ростовского, главная цель проекта – расширение аудитории пользователей.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить приложение «єДніпро» из AppStore или Google Play, пройти регистрацию по телефону, а затем сканировать QR-код в транспорте. Оплата производится банковской картой, Google Pay или Apple Pay. После подтверждения оплаты электронный билет появляется в разделе "Документы". Также в приложении доступны абонементы на разные сроки – от одного дня до месяца.

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