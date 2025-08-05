Робота для пенсіонерів у Львові більше, ніж реальна, адже одразу кілька компаній у місті відкрили вакансії, доступні для кандидатів пенсійного віку, повідомляє Politeka.

Актуальні інформацію про доступні вакансії надає сайт work.ua.

Компанія «Велич Граніту» шукає різноробочого, підсобника, комплектувальника на повну зайнятість. Заробітна плата — від 35 000 до 40 000 грн, що включає ставку та виробіток. Основні завдання: виконання допоміжних процесів на виробництві. Вимоги — фізична витривалість, відповідальність, комунікабельність, вміння користуватися електроінструментами. Компанія гарантує своєчасну оплату, брендований одяг, професійне оснащення та можливість розвитку.

Підприємство Матвійків Р.В., ФОП пропонує вакансію комплектувальника товарів, вантажника. Заробіток становить до 33 000 грн. Основні обов’язки — підбір замовлень, розміщення продукції, завантаження та розвантаження. Гарантовано офіційне оформлення, стажування та зростання у логістиці. Розглядають кандидатів без вікових обмежень, включаючи пенсіонерів.

Центр кінезітерапії «Здоровий Рух» запрошує прибиральницю. Графік — ранкове/вечірнє та денне прибирання, шість днів на тиждень. Основні обов’язки: прибирання приміщень, чистка інвентарю, догляд за роздягальнями та масажними зонами. Оплата — 14 000 грн. Підходить для людей з досвідом, охайних, відповідальних та порядних.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери — від виробництва до прибирання, забезпечуючи стабільний дохід і гнучкі умови. Щоб дізнатися зе більше деталей, варто звернутися до авторів оголошень.

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