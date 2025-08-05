Работа для пенсионеров во Львове больше реальной, ведь сразу несколько компаний в городе открыли вакансии, доступные для кандидатов пенсионного возраста, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о доступных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания «Величие Гранита» ищет разнорабочего , подсобника, комплектующего на полную занятость. Заработная плата – от 35 000 до 40 000 грн, что включает ставку и выработку. Основные задачи: выполнение вспомогательных процессов на производстве. Требования – физическая выносливость, ответственность, коммуникабельность, умение пользоваться электроинструментами. Компания гарантирует своевременную оплату, брендированную одежду, профессиональную оснастку и возможность развития.

Предприятие Матвейков Р.В., ФЛП предлагает вакансию комплектовщика товаров, грузчика. Заработок составляет до 33000 грн. Основные обязанности – подбор заказов, размещение продукции, погрузка и разгрузка. Гарантировано официальное оформление, стажировка и рост в логистике. Рассматривают кандидатов без возрастов, включая пенсионеров.

Центр кинезитерапии «Здоровое Движение» приглашает уборщицу. График — утренняя/вечерняя и дневная уборка, шесть дней в неделю. Основные обязанности: уборка помещений, чистка инвентаря, уход за раздевалками и массажными зонами. Оплата – 14 000 грн. Подходит для людей с опытом, аккуратных, ответственных и порядочных.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные сферы — от производства до уборки, обеспечивая стабильный доход и гибкие условия. Чтобы узнать больше деталей, следует обратиться к авторам объявлений.

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