Новий графік руху поїздів з Хмельницького буде діяти протягом серпня та початку вересня.

Новий графік руху поїздів з Хмельницького введено на популярних маршрутах, якими користуються українці в літній період, повідомляє Politeka.net.

Про зміни оголосила прес-служба Укрзалізниці на своєму Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, на деяких приміських маршрутах тимчасово вводять новий графік руху поїздів з Хмельницького. Ці зміни будуть діяти протягом серпня та початку вересня, тому пасажирам варто заздалегідь враховувати оновлену інформацію під час планування подорожей.

Зокрема, у періоди з 4 по 8, з 11 по 15, з 18 по 22, з 25 по 29 серпня та з 1 по 5, з 8 по 12 вересня введено новий графік руху поїздів з Хмельницького:

Номер 6385, який курсує за маршрутом Хмельницький — Ларга, тепер відправлятиметься о п’ятнадцятій годині тридцять три хвилини та прибуватиме о двадцятій годині сорок дві хвилини. Це означає, що відправлення переноситься майже на дві з половиною години пізніше порівняно з чинним розкладом, де поїзд вирушає о 13:15, а прибуває о 18:19.

У зворотному напрямку експрес номер 6386, що курсує з Ларги до Кам’янця-Подільського, вирушатиме о двадцять першій годині дванадцять хвилин і прибуватиме о двадцятій другій годині дванадцять хвилин. Зараз же він ходить за графіком 18:49 — 19:49.

Крім того, у цей же період буде тимчасово припинено курсування поїздів номер 6383 та 6384.

Також у проміжок з 4 по 18 серпня змінюється розклад руху наступних поїздів:

Номер 6274, який прямує з Подільська до Помічної, відправлятиметься з початкової станції за звичним графіком. Проте на проміжній зупинці у Любашівці він відправиться раніше — о 08:56 замість 09:07. Прибуття до кінцевої станції Помічна очікується о 11:43, що на одинадцять хвилин раніше за попередній розклад.

Номер 6254, який курсує з Одеси до Вапнярки, відправлятиметься з початкової станції о 10:25 та прибуватиме на кінцеву о 17:04. Це означає прискорення руху на одинадцять хвилин при відправленні і на дві хвилини при прибутті у порівнянні з чинним графіком 10:36 — 17:06.

Залізнична адміністрація звертається до пасажирів із проханням враховувати ці тимчасові зміни при плануванні своїх поїздок, щоб уникнути незручностей та вчасно бути на місці відправлення. Рекомендується перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті Укрзалізниці або в додатку для мобільних пристроїв.

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