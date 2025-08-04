Новый график движения поездов из Хмельницкого будет действовать в течение августа и начале сентября.

Новый график движения поездов из Хмельницкого введен на популярных маршрутах, которыми пользуются украинцы в летний период, сообщает Politeka.net.

Об изменениях объявила пресс-служба Укрзализныци на своем Телеграмм-канале.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре на некоторых пригородных маршрутах временно вводят новый график движения поездов из Хмельницкого. Эти изменения будут действовать в течение августа и начале сентября, поэтому пассажирам следует заранее учитывать обновленную информацию при планировании путешествий.

В частности, в периоды с 4 по 8, с 11 по 15, с 18 по 22, с 25 по 29 августа и с 1 по 5, с 8 по 12 сентября введен новый график движения поездов из Хмельницкого:

Номер 6385, который курсирует по маршруту Хмельницкий — Ларга, теперь будет отправляться в пятнадцать часов тридцать три минуты и прибывать в двадцать сорок две минуты. Это означает, что отправление переносится почти на два с половиной часа позже по сравнению с действующим расписанием, где состав отправляется в 13:15, а прибывает в 18:19.

В обратном направлении экспресс номер 6386, курсирующий из Ларги в Каменец-Подольский, будет отправляться в двадцать час двенадцать минут и прибывать в двадцать два часа двенадцать минут. Сейчас же он ходит по графику 18:49 - 19:49.

Кроме того, в этот же период будет временно прекращено курсирование поездов 6383 и 6384.

Также в промежуток с 4 по 18 августа меняется расписание следующих поездов:

Номер 6274, который следует из Подольска в Помочную, будет отправляться с начальной станции по привычному графику. Однако на промежуточной остановке в Любашевке он отправится раньше – в 08:56 вместо 09:07. Прибытие к конечной станции Помочная ожидается в 11:43, что на одиннадцать минут раньше предыдущего расписания.

Номер 6254, курсирующий из Одессы в Вапнярку, будет отправляться с начальной станции в 10:25 и прибывать на конечную в 17:04. Это означает ускорение движения на одиннадцать минут при отправке и на две минуты при прибытии по сравнению с действующим графиком 10:36-17:06.

Железнодорожная администрация обращается к пассажирам с просьбой учитывать эти временные изменения при планировании своих путешествий во избежание неудобств и своевременно быть на месте отправления. Рекомендуется проверять актуальное расписание на официальном сайте Укрзализныци или в приложении для мобильных устройств.

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