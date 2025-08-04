Робота для пенсіонерів в Чернігові сьогодні представлена в різних сферах.

Робота для пенсіонерів в Чернігові пропонується одразу трьома компаніями, які відкриті для людей поважного віку, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Медична мережа «Медпроф» шукає водія з досвідом не менше двох років. Основний напрям: Чернігів–Київ–Кишинів. Вакансія передбачає повну зайнятість, і підходить також для людей з інвалідністю або пенсіонерів. Обов’язки — перевезення пасажирів на Renault Master 8+1 і Sprinter. Важлива умова — не бути військовозобов’язаним. Заробітна плата — від 30 000 грн, залежить від кількості поїздок.

У зоомагазин «Рожевий Мопс» потрібен продавець. Пропозиція актуальна для студентів, осіб з інвалідністю, а також людей пенсійного віку. Основні вимоги: комунікабельність, охайність, любов до тварин, правильне мовлення. Серед обов’язків — робота з товаром, продаж, облік, контроль термінів придатності, інвентаризація, підтримка чистоти. Зарплатна вилка — від 9 800 до 15 000 грн. Графік — 5 днів/2 вихідні.

Мережа АЗК WOG запрошує помічника оператора в селі Кіпті. До обов’язків входить заправка авто, консультації клієнтів, догляд за територією. Офіційне працевлаштування, бонуси, чайові, позмінний графік. Потрібна лише середня освіта. Роботодавець відкритий до пенсіонерів та гарантує допомогу в адаптації.

Отже, робота для пенсіонерів в Чернігові сьогодні представлена в різних сферах — від транспорту до торгівлі та обслуговування.

Для осіб пенсійного віку це не лише спосіб залишатися активним, а й можливість отримувати гідну оплату за корисну працю.

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