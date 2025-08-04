Работа для пенсионеров в Чернигове представлена в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Чернигове предлагается сразу тремя компаниями, которые открыты для людей преклонных лет, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Медицинская сеть "Медпроф" ищет водителя с опытом не менее двух лет. Основное направление: Чернигов-Киев-Кишинев . Вакансия предусматривает полную занятость, и подходит также для людей с инвалидностью или пенсионеров . Обязанности – перевозка пассажиров на Renault Master 8+1 и Sprinter . Важное условие – не быть военнообязанным. Заработная плата – от 30 000 грн , зависит от количества поездок.

В зоомагазине «Розовый Мопс» нужен продавец . Предложение актуально для студентов , лиц с инвалидностью , а также людей пенсионного возраста . Основные требования: коммуникабельность, чистоплотность, любовь к животным, правильная речь. Среди обязанностей работа с товаром, продажа, учет, контроль сроков годности, инвентаризация, поддержание чистоты. Зарплатная вилка - от 9 800 до 15 000 грн . График - 5 дней/2 выходных.

Сеть АЗК WOG приглашает помощника оператора в селе Кипти. В обязанности входит заправка авто, консультации клиентов, уход за территорией. Официальное трудоустройство, бонусы, чаевые, посменный график . Нужно только среднее образование. Работодатель открыт для пенсионеров и гарантирует помощь в адаптации.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове сегодня представлена в разных областях — от транспорта до торговли и обслуживания.

Для лиц пенсионного возраста это не только способ оставаться активным, но и возможность получать достойную оплату за полезный труд.

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