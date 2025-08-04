У столиці заплановано проведення дорожніх робіт, у зв’язку з чим з 4 серпня діє частково обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві введено на декількох ключових вулицях української столиці, тому важливо знати, коли незручності скасують, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

У столиці заплановано проведення дорожніх робіт, у зв’язку з чим з 4 серпня діє частково обмеження руху транспорту в Києві на двох важливих ділянках — вулиці Остафія Дашкевича та Столичному шосе.

Зокрема, у період із четвертого до восьмого серпня, щоденно з восьмої години ранку до двадцятої години вечора, дорожній рух на вулиці Остафія Дашкевича частково обмежено. Тимчасові зміни торкнуться відрізка між вулицею Князя Романа Мстиславича та вулицею Чорних Запорожців. На цій ділянці працівники шляхово-експлуатаційного управління Дніпровського району проводитимуть ремонтні роботи, спрямовані на оновлення нижнього шару асфальтобетонного покриття.

Крім того, з четвертого по тридцять перше серпня часткове обмеження руху транспорту в Києві діють і на Столичному шосе. Пересування транспорту буде обмежено на ділянці від автозаправної станції «Socar» до провулку Віто-Литовського у напрямку до Києва. Ремонт проводитиметься на двох крайніх правих смугах, де працівники шляхово-експлуатаційної дільниці «Магістраль» виконуватимуть роботи з оновлення дорожнього покриття.

Представники «Київавтодору» звертаються до мешканців та гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Водіям радять заздалегідь враховувати зміни в русі та, за можливості, обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів і затримок у дорозі. Комунальники запевняють, що всі роботи спрямовані на покращення якості дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки пересування.

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