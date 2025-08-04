В столице запланировано проведение дорожных работ, в связи с чем с 4 августа действует частично ограничение движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве введены на нескольких ключевых улицах украинской столицы, поэтому важно знать, когда неудобства отменят, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

В столице запланировано проведение дорожных работ, в связи с чем с 4 августа действует частично ограничение движения транспорта в Киеве на двух важных участках – улице Остафия Дашкевича и Столичном шоссе.

В частности, в период с четвертого до восьмого августа, ежедневно с восьми часов утра до двадцати вечера, дорожное движение на улице Остафия Дашкевича частично ограничено . Временные изменения коснутся отрезка между улицей Князя Романа Мстиславича и ул. Черных Запорожцев. На этом участке работники дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района будут производить ремонтные работы, направленные на обновление нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, с четвертого по тридцать первое августа частичное ограничение движения транспорта в Киеве действуют и на Столичном шоссе . Передвижение транспорта будет ограничено на участке от автозаправочной станции Socar до переулка Вито-Литовского по направлению к Киеву. Ремонт будет проводиться на двух крайне правых полосах, где работники дорожно-эксплуатационного участка «Магистраль» будут выполнять работы по обновлению дорожного покрытия.

Представители «Киевавтодора» обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием временных ограничений.

Водителям советуют заранее учитывать изменения в движении и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в пути. Коммунальщики уверяют, что все работы направлены на улучшение качества дорожной инфраструктуры и повышение безопасности передвижения.

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