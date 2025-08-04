Рекомендуємо планувати поїздки заздалегідь, особливо у дні підвищеного попиту, а також уточнювати новий графік руху поїздів з Києва.

Новий графік руху поїздів з Києва ввела компанія-перевізник «Укрзалізниця» та призначила на серпень декілька додаткових експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм-каналі.

У серпні залізничне сполучення між Києвом, Вінницею та Черніговом стане зручнішим — «Укрзалізниця» продовжує курсування додаткових поїздів за цими напрямками. Таке рішення дозволяє пасажирам з комфортом дістатися потрібного міста в популярні дати серпня, уникнувши переповнених рейсів та дефіциту квитків.

Додаткові поїзди заплановані на наступні дати:

Експрес номер 775 та 776 за маршрутом Київ — Вінниця курсуватиме сімнадцятого, дев’ятого та п’ятнадцятого серпня. Поїзди вирушатимуть у напрямку Києва та Вінниці у кожен із зазначених днів, що забезпечить двостороннє сполучення.

Щодо поїзда номер 702 та 701 за напрямком Київ — Чернігів, то його рейси заплановані на восьме, дев’яте, десяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте та сімнадцяте серпня. Він курсуватиме з обох кінцевих станцій, забезпечуючи регулярний рух у період зростання попиту.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає відправлення з Києва о дев’ятій годині одинадцять хвилин, а прибуття до Чернігова — об 11:34. У зворотному напрямку поїзд вирушає з Чернігова о 13:50 і прибуває до столиці о 16:15.

На маршруті передбачено зупинки на станціях Видубичі, Дарниця, Ніжин, а також на зупиночному пункті імені Бориса Олійника, розташованому в смт Куликівка.

У складі поїздів передбачені вагони з кондиціонерами, що гарантує комфортну подорож навіть у спекотну погоду. Пасажирам доступні сидячі місця першого та другого класу. Традиційно непарні місця розташовані біля вікна, а парні — біля проходу, що дає змогу обрати найбільш зручне місце для подорожі.

Квитки на ці рейси вже доступні до придбання. Оформити проїзні документи можна за допомогою мобільного додатку «Укрзалізниці», на офіційному сайті booking.uz.gov.ua або безпосередньо у залізничних касах на вокзалах.

Рекомендуємо планувати поїздки заздалегідь, особливо у дні підвищеного попиту, а також уточнювати новий графік руху поїздів з Києва, наявність рейсів, час відправлення та перелік зупинок на офіційному сайті компанії у розділі «Розклад руху призначених пасажирських поїздів».

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