Рекомендуем планировать поездки заранее, особенно в дни повышенного спроса, а также уточнять новый график движения поездов из Киева.

Новый график движения поездов из Киева ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" и назначила на август несколько дополнительных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В августе железнодорожное сообщение между Киевом, Винницей и Черниговом станет более удобным — Укрзализныця продолжает курсирование дополнительных поездов по этим направлениям. Такое решение позволяет пассажирам с комфортом добраться до нужного города в популярные даты августа, избежав переполненных рейсов и дефицита билетов.

Дополнительные поезда запланированы на следующие даты:

Экспресс номер 775 и 776 по маршруту Киев - Винница будет курсировать семнадцатого, девятого и пятнадцатого августа. Они будут отправляться в направлении столицы и Винницы в каждый из указанных дней, что обеспечит двустороннее сообщение.

Относительно состава номер 702 и 701 по направлению Киев — Чернигов, его рейсы запланированы на восьмое, девятое, десятое, пятнадцатое, шестнадцатое и семнадцатое августа. Он будет курсировать с обеих концевых станций, обеспечивая регулярное движение в период роста спроса.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает отправление из столицы в девять часов одиннадцать минут, а прибытие в Чернигов — в 11:34. В обратном направлении он отправляется из Чернигова в 13:50 и прибывает в столицу в 16:15.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин, а также на остановочном пункте имени Бориса Олейника, расположенном в пгт Куликовка.

В составе предусмотрены вагоны с кондиционерами, что гарантирует комфортное путешествие даже в жаркую погоду. Пассажирам доступны сидячие места первого и второго класса. Традиционно нечетные места расположены у окна, а парные — у прохода, что позволяет выбрать наиболее удобное место для путешествия.

Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки. Оформить проездные документы можно с помощью мобильного приложения Укрзализныци, на официальном сайте booking.uz.gov.ua или непосредственно в железнодорожных кассах на вокзалах.

Рекомендуем планировать путешествия заранее, особенно в дни повышенного спроса, а также уточнять новый график движения поездов из столицы, наличие рейсов, время отправления и перечень остановок на официальном сайте компании в разделе «Расписание назначенных пассажирских поездов».

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