Частина українських громадян може втратити право на житлову субсидію для пенсіонерів у Харківській області, якщо вчасно не подасть документи до Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у прес-службі ПФУ.
Це стосується навіть тих, хто вже отримує допомогу — її нарахування можуть припинити у будь-який момент. У період з 1 травня до 30 вересня, коли триває неопалювальний сезон, житлова субсидія для пенсіонерів у Харківській області призначається за особливими умовами.
Однак навіть у цей час виплати можуть бути скасовані, якщо виникнуть обставини, що суперечать вимогам отримання допомоги. Серед причин для припинення допомоги:
- смерть особи, на яку було оформлено допомогу;
- виявлення фактичних доходів родини, що перевищують задекларовані;
- зміна місця проживання отримувача;
- здійснення покупки або оплати послуг будь-ким із членів домогосподарства на суму, що перевищує 100 000 гривень;
- наявність заборгованості за комунальні послуги у розмірі понад 680 гривень.
Окрема категорія осіб повинна повторно подати документи до Пенсійного фонду у міжопалювальний період. Без цього їм не буде призначено субсидію.
Йдеться про громадян, які:
- є внутрішньо переміщеними особами;
- проживають у орендованому житлі;
- мають меншу фактичну кількість мешканців у домогосподарстві, ніж зареєстрованих;
- потребують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива.
Подати заяву на отримання субсидії для пенсіонерів у Харківській області можна кількома способами:
- особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
- через представників органів місцевого самоврядування — сільських, селищних чи міських рад;
- у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;
- в онлайн-режимі — через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".
Щоб уникнути втрати державної підтримки, важливо вчасно оновлювати інформацію та дотримуватись встановлених процедур подання документів.
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