Коли триває неопалювальний сезон, житлова субсидія для пенсіонерів у Харківській області призначається за особливими умовами.

Частина українських громадян може втратити право на житлову субсидію для пенсіонерів у Харківській області, якщо вчасно не подасть документи до Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у прес-службі ПФУ.

Це стосується навіть тих, хто вже отримує допомогу — її нарахування можуть припинити у будь-який момент. У період з 1 травня до 30 вересня, коли триває неопалювальний сезон, житлова субсидія для пенсіонерів у Харківській області призначається за особливими умовами.

Однак навіть у цей час виплати можуть бути скасовані, якщо виникнуть обставини, що суперечать вимогам отримання допомоги. Серед причин для припинення допомоги:

смерть особи, на яку було оформлено допомогу;

виявлення фактичних доходів родини, що перевищують задекларовані;

зміна місця проживання отримувача;

здійснення покупки або оплати послуг будь-ким із членів домогосподарства на суму, що перевищує 100 000 гривень;

наявність заборгованості за комунальні послуги у розмірі понад 680 гривень.

Окрема категорія осіб повинна повторно подати документи до Пенсійного фонду у міжопалювальний період. Без цього їм не буде призначено субсидію.

Йдеться про громадян, які:

є внутрішньо переміщеними особами;

проживають у орендованому житлі;

мають меншу фактичну кількість мешканців у домогосподарстві, ніж зареєстрованих;

потребують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива.

Подати заяву на отримання субсидії для пенсіонерів у Харківській області можна кількома способами:

особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

через представників органів місцевого самоврядування — сільських, селищних чи міських рад;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;

в онлайн-режимі — через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".

Щоб уникнути втрати державної підтримки, важливо вчасно оновлювати інформацію та дотримуватись встановлених процедур подання документів.

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