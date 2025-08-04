Когда продолжается неотапливаемый сезон, жилищная субсидия для пенсионеров в Харьковской области назначается по особым условиям.

Часть украинских граждан может потерять право на жилищную субсидию для пенсионеров в Харьковской области, если своевременно не подаст документы в Пенсионный фонд, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

Это касается даже тех, кто уже получает помощь – ее начисления могут прекратить в любой момент. В период с 1 мая по 30 сентября, когда длится неотапливаемый сезон, жилищная субсидия для пенсионеров в Харьковской области назначается по особым условиям.

Однако даже в настоящее время выплаты могут быть отменены, если возникнут обстоятельства, противоречащие требованиям получения пособия. Среди причин прекращения помощи:

смерть лица, на которое была оформлена помощь;

выявление фактических доходов семьи, превышающих задекларированные;

смена места жительства получателя;

осуществление покупки или оплаты услуг кем-либо из членов домохозяйства на сумму, превышающую 100 000 гривен;

наличие задолженности за коммунальные услуги на сумму более 680 гривен.

Отдельная категория лиц должна повторно подать документы в Пенсионный фонд в межотопительный период. Без этого им не будет назначена субсидия.

Речь идет о гражданах, которые:

являются внутриперемещенными лицами;

проживают в арендованном жилье;

имеют меньшее фактическое количество жителей в домохозяйстве, чем зарегистрированных;

нуждаются в субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Подать заявление на получение субсидии для пенсионеров в Харьковской области можно несколькими способами:

лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через представителей органов местного самоуправления - сельских, поселковых или городских советов;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

почтой - в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;

в онлайн-режиме - через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал "Действие".

Чтобы избежать потери государственной поддержки, важно своевременно обновлять информацию и соблюдать установленные процедуры подачи документов.

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