Дефіцит продуктів у Сумській області посилюється на тлі критичного скорочення жита, що загрожує різким стрибком вартості житнього хліба до 40–50 грн за буханець, повідомляє Politeka.

Про це інформує Родіон Рибчинський, очільник Спілки "Борошномели України", в інтерв’ю ЗМІ.

Причиною є повна відсутність внутрішнього вирощування цієї культури в сезоні 2025–2026 років, що змушує підприємства переходити на дорогі імпортні поставки.

За словами Рибчинського, нині велика частина сировини надходить із Польщі та країн Балтії. Це впливає на собівартість, яка різко зростає через нестачу власного ресурсу.

Основною причиною дефіциту фахівець вважає відмову аграріїв засівати жито. Через меншу врожайність — 40 центнерів із гектара проти 60 у пшениці — культура стала економічно невигідною. Вибір фермерів орієнтований на більш прибуткові види зерна.

Крім того, значну роль у формуванні ситуації відіграла Білорусь. Протягом тривалого періоду саме звідти імпортувалося більшість жита, що заміщувало вітчизняне. Але зараз, коли ці постачання майже припинилися, дефіцит став відчутним навіть у регіонах, зокрема дефіцит продуктів у Сумській області фіксується у роздрібних мережах.

Ціна на жито за рік зросла з 6–7 тис. грн до 12–14 тис. грн за тонну, а вартість борошна — з 10 тис. до 18–20 тис. грн. Унаслідок цього ціни на готовий хліб зростають. Деякі хлібопекарі навіть можуть припинити випуск через нерентабельність. Імпортна сировина дорожча, а місцева — недоступна.

Попри труднощі, аналітики очікують, що високі ціни на культуру зроблять її привабливішою. Уже в сезоні 2026/2027 прогнозують розширення посівів, що частково вирівняє ситуацію.

Джерело: interfax

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