В частности, дефицит продуктов в Сумской области фиксируется в розничных сетях.

Дефицит продуктов в Сумской области усиливается на фоне критического сокращения ржи, что чревато резким скачком стоимости ржаного хлеба до 40–50 грн за буханку, сообщает Politeka.

Об этом информирует Родион Рыбчинский, глава Союза "Мукомолы Украины", в интервью СМИ.

Причиной является полное отсутствие внутреннего выращивания этой культуры в сезоне 2025-2026 годов, что заставляет предприятия переходить на дорогие импортные поставки.

По словам Рыбчинского, сейчас большая часть сырья поступает из Польши и стран Балтии. Это влияет на себестоимость, резко возрастающую из-за недостатка собственного ресурса.

Основной причиной дефицита специалист считает отказ аграриев засевать рожь. Из-за меньшей урожайности — 40 центнеров с гектара против 60 у пшеницы — культура стала экономически невыгодной. Выбор фермеров нацелен на более прибыльные виды зерна.

Кроме того, значительную роль в формировании ситуации сыграла Беларусь. В течение длительного периода именно оттуда импортировалось большинство ржи, замещавшей отечественную. Но сейчас, когда эти поставки почти прекратились, дефицит ощутим даже в регионах, в частности дефицит продуктов в Сумской области фиксируется в розничных сетях.

Цена на рожь за год выросла с 6-7 тыс. до 12–14 тыс. грн. грн за тонну, а стоимость муки – с 10 тыс. до 18–20 тыс. грн. В результате цены на готовый хлеб растут. Некоторые хлебопекары даже могут прекратить выпуск из-за нерентабельности. Импортное сырье дороже, а местное – недоступно.

Несмотря на трудности, аналитики ожидают, что высокие цены на культуру сделают ее более привлекательной. Уже в сезоне 2026/2027 прогнозируют расширение посевов, что отчасти выровняет ситуацию.

Источник: interfax

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