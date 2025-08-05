У рамках програми передбачено широкий спектр підтримки, який охоплює безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області.

Безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області надаються евакуйлваним особам від благодійного фонду "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці Фейсбук одного з відділень фонду.

"Карітас Маріуполь" розпочинає новий проєкт допомоги спільно з Гуманітарним фондом для України Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine.

У трьох регіонах України — Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях — розпочинається впровадження масштабної гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку людей, які зазнали тяжких наслідків війни. Це стосується як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто залишився у прифронтових або постраждалих районах і потребує допомоги у повсякденному житті.

У рамках програми передбачено широкий спектр підтримки, який охоплює ключові потреби людей у критичних ситуаціях. Зокрема, мешканці цих областей зможуть отримати:

Карітас організовує гаряче харчування для тимчасово переміщених осіб, створюючи кухні, благодійні їдальні та системи доставки гарячих обідів у місцях колективного проживання. Крім цього, здійснюється масштабна роздача індивідуальних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області. Особлива увага приділяється потребам дітей — родини з немовлятами та малюками отримують спеціальне дитяче харчування;

транзитні гігієнічні пакети, які містять найнеобхідніші засоби для забезпечення гігієни у дорозі або тимчасовому житлі;

гарячі обіди для найуразливіших категорій населення, що не мають можливості самостійно приготувати їжу;

можливість пройти реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги — фінансову підтримку, яку люди зможуть використати на власний розсуд, залежно від індивідуальних потреб.

Проєкт має на меті надати понад тридцять сім тисяч послуг, які будуть адаптовані до конкретних потреб бенефіціарів. Це означає, що кожен отримає саме ту допомогу, яка для нього є найактуальнішою — чи то продукти, гігієнічні засоби, їжа або фінансова підтримка.

Організатори закликають усіх евакуйованих та потребуючих безкоштовних продуктів для ВПО в Миколаєві та області стежити за оновленнями в офіційних джерелах, адже вже найближчим часом буде оприлюднено детальну інформацію щодо процедури надання допомоги, адрес, умов реєстрації та порядку отримання необхідних послуг.

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